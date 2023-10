EBAMEELDIV ÜLLATUS ⟩ Riik paneb muuseumide suurprojekti pausile. Miks?

Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumi direktor Kai Lobjakas sõnas Postimehele antud kommentaaris, et kõik ootused on pärandihoidlal olnud. «Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum (ETDM) on üks muuseume, kellel oma hoidlad puuduvad. 1980. aastal, kui muuseumi uksed vanalinnas avanesid, jäi hoidlapind välja ehitamata ja täna ei ole kindlasti selle ehitamine siia mõttekas. Nii on muuseumi kogusid mitmeid kordi kolitud ja otsitud paremaid hoiutingimusi ning on hetkel paigutatud mitmele poole, kus on võimalikult elementaarsed tingimused,» kirjeldas Lobjakas.