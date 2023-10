AJAKOHANE ÕPETUS ⟩ Kuidas sai Vene armeest kõrvale hoida ja eluga pääseda

Märten Kross on kirjutanud uuesti läbi oma 2014. aastal esimest korda trükivalgust näinud romaani «Hullumäng» ja värskendab meie mälu. Teos võimendub eriti Ukraina sõja kõrval ja annab nooremale põlvkonnale aimdust, mis Nõukogude sõjavägi ja psühhiaatria olid. Need on valusad teemad, mida kannavad mälus tänased viiekümnesed, jättes kõige hullemad ja traumaatilisemad lood rääkimata.