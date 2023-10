NÄDALA PLAAT ⟩ Riho Sibula postuumse plaadi kirgas lumm

Ega ma kahelnud juba pärast esimest korda esimeste palade kuulamist, et Riho Sibula «Viimane» on haruldaselt peene ja petlikult lihtsa koega sügav-õrn meistriteos, nagu neid sünnib harva. Kindlasti on sellega nõus kõik, kes kuulavad imekaunist «Nii vähe», habrast «Jaanale» ja hingerebestavalt ilusat «Vanadust».