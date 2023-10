KULTUURIS KUUM ⟩ Daniel Levi kirjutas plaaditäie muusikat oma suurest armastusest

Kuidas albumi idee temani jõudis? Miks kannab album pealkirja «14/02»? Kui inspireeritud Levi muusikuna on ja kuidas ta oma lugusid kirjutab?

«Selles mõttes pean tõesti pettumuse valmistama, et ma olen alati olnud selline singlite väljalaskja, eriti viimastel aastatel. Praegune hetk lihtsalt kukkus niimoodi välja, et mul oli see materjal koos, ma vaatasin neid laule ning kuidagi tundsin, et see on nüüd terviklik ja ma tahan sellega midagi öelda. Kõik nagu pidigi nii olema,» sõnas Levi albumist kõneledes.

Ning ehkki muusik on siiani ainult singleid välja andnud, ei tunne Levi, et albumid oleks oma aja ära elanud. «Ma arvan, et see sõltub sellest, kas sa oled pragmaatiline või lähtud sellest, mis on sinu jaoks õige. Praegusel hetkel, kui me elame sel nii öelda algoritmi ajastul, siis võib-olla singleid välja anda on tõesti targem või otstarbekam, eriti kui sa tahad püüda kuulamisi,» leiab muusik.