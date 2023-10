«Eestil on oma tugev saunapärand!» Loe, mida kirjutab BBC Eesti suitsusauna kohta!

Dowdy sõnul on põhjamaades viimasel ajal tõusnud külmas vees ujumise populaarsus ning sellega kaasneb uus huvi saunade vastu. Pidevalt avatakse uusi avalikke ja erasaunasid ning olemasolevad saunad on sageli rahvast pilgeni täis. Artikli järgi on saunakultuur on leidnud kajastust ka filmides, näiteks Anna Hintsi Sundance'il võidutsenud dokumentaalfilmis «Savvusanna sõsarad», mis jälgib Eesti traditsioonilises puuküttega suitsusaunas aega veetvaid naisi.