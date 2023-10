60ndate kuumim nelik The Beatles annab peagi välja oma viimase laulu, mis kannab nime «Now and Then». Kuigi The Beatlesi liikmetest on praeguseks elus vaid Ringo Starr ja Paul McCartney, kuuleb laulus mängimas bändi kõiki liikmeid. McCartney sõnul on väga põnev 2023. aastal luua uut The Beatlesi muusikat. Aga kuidas see täpselt õnnestus ja millal laulu kuulda saab?