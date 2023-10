Reedel, 27. oktoobril jõuab teatri Ekspeditsioon lavale Jarmo Reha uuslavastus «EIDOS» Sakala 3 teatrimaja kammersaalis. See on Reha teine autorilavastus Ekspeditsioonis. Eelmisel, 2022. aastal sündinud lavastusega «Divide et Impera* jaga ja valitse» pälvis Reha teatriauhindade jagamisel lavastaja ja etenduskunsti auhindade nominatsioonid.