Swansi eelmisel Tallinna-kontserdil ma ei käinud, aga mind oli ette hoiatatud. Olen praeguseks juba aastakümneid olnud ajakirja The Wire tellija ja kunagi vanasti andsid nad paaril korral aastatellimusega kaasa ka kõrvatropid – just nimelt mürarokikontsertide tarbeks. Ühed tavalised oranžid, The Wire’i logoga karbikeses, teised aga juba sellised, mis on mõeldud ehitusel kasutamiseks, karbis, millel oli lihtsalt tootja nimi 3M. Võtsin targu kaasa teised, kodusel katsetamisel tundusid märksa tõhusamad. Ja kulusid ära.