Juurikas. Euroopa maadleb lutikatega

Ajaleht pühendab Macroni võitlusele lutikatega mitu lehekülge ja toob ära värvika skeemi, mis kirjeldab lutikate tegutsemist. Lutikad alustavad Macroni närimist jalgadest ja liiguvad üle kubemepiirkonna kõrgematesse sfääridesse. Ajalehe sõnul pole meetmed olukorra normaliseerimiseks seni tulemusi andnud. President Macron on korduvalt kutsunud lutikaid kahepoolsetele kõnelustele, et elukatele mõistus pähe panna ja saavutada kokkuleppeid ärkveloleku ja uneaja paremaks reguleerimiseks. Paraku pole lutikate esindajad kokkulepitud kohtumistele ilmunud ning ignoreerivad korduvaid ettepanekuid.

Ühe meetmena on Macroni palee koridoridesse ja magamistubadesse paigutatud hoiatused, juhendid, sildid ja suunaviidad, mis selgitavad lutikatele, kuhu tohib minna ja kust tuleks eemale hoida, sest need kohad on lubatud ainult palee personalile ja elanikele. Palee põrandatele ja seintele on lutikate jaoks maalitud liikumisrajad ja skeemid, kuid lutikad ignoreerivad neid.