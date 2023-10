Elas-oli kord Venemaal laskesuusataja Dmitri Ivanov. Elas tavalist Vene laskesuusataja elu: kui lund oli, siis suusatas; kui padruneid oli, siis laskis püssi. Kui polnud lund ega padruneid – mida Venemaal sageli ette tuleb, sest padrunid on erasektorisse maha müüdud ja lumi ära sulanud –, siis molutas niisama, sügas mune ja vaatas televiisorit. Seda muret, et Vene televisioonis midagi vaadata ei ole, pole vaja karta. Vene televisioonis on palju huvitavaid saateid.