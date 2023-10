Metalmuusika ikoon Udo Dirkschneider esineb taas Eestis

1987. aastast alates heavy-metali fänne hullutava U.D.O. põhinina, miniatuurne Udo Dirkschneider on tõeline metali-ikoon, kelle tegemisi jälgivad põnevusega sajad tuhanded, kui mitte miljonid muusikasõbrad. Udo nimi kerkis metalimaailmas esiplaanile juba 1970. aastate alguses, kui tema eestvedamisel loodi legendaarne Saksa grupeering Accept, kust ta selle kõrgaegadel skandaalselt lahkus, et luua stiililt sarnane, kuid siiski täiesti uus bänd - U.D.O.

Neil, kes ütlevad, et U.D.O. näol on tegemist vanade ja väsinud rokipeerudega, võiks samahästi keele suust ära lõigata, sest tegemist on sulaselge valega. Kokku 18 stuudioalbumit üllitanud U.D.O. on praegu rohkem pauerit täis kui kunagi varem ja selle käegakatsutavaks tõestuseks on nende viimatised kauamängivad ja energiast pakatavad kontserdid. Tänavu augustis nägi ilmavalgust U.D.O. järjekorras kaheksateistkümnes kauamängiv «Touchdown».