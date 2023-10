LÖÖB PAHVIKS ⟩ Popkunstimuuseumisse jõudis ekraan, millesarnast pole Eestis nähtud

Neli meetrit lai erakordselt teravat pilti edastada võimaldav Samsungi microLED ekraan The Wall on teadaolevalt kõige suurem, kaasaegsem ja parima pildikvaliteediga omataoline esitlustehnika Põhja- ja Baltimaade piirkonna muuseumides.

PoCo asutaja Linnar Viigi sõnul on see omataoline esimene näitus maailmas, kui muuseumisse tuuakse täielikult tehisintellektiga loodud kunst. «Spetsiaalselt PoCo jaoks loodud näitus kajastab tehisintellekti tulekut kui kõigi aegade murrangulisemat hetke kunsti ja loovuse ajaloos. Kunst on see valdkond ja formaat, mis aitab paremini mõista tehistaibu võimete piire ja näha, kus temast on kõige rohkem abi,» ütles Viik, kelle sõnul tunnevad ka välispartnerid juba näituse vastu suurt huvi. «Soome muuseumipartnerid müüvad meie näitusele tuure ning ka Saksa kunstikriitikute delegatsioon käis näitusega juba tutvumas.»