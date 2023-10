Seninägemata kaadrid: Lennoni surmast valmib eksklusiivne dokumentaalsari

Chapman sõitis 8. detsembril Hawaiilt New Yorki, et Lennon mõrvata. Varem samal päeval märkas ta Beatlesi tähte ja palus tal anda autogramm Lennoni ja Ono uue albumi «Double Fantasy» koopiale.

2022. aastal keelduti Chapmani tingimisi vabastamisest 12. korda. On teatatud, et Ono, kes viibis koos Lennoniga tema surmapäeval ajakirja Rolling Stone fotosessioonil, on taotlenud, et Chapman jääks vanglasse. Chapmanil on 2024. aastal õigus uuele tingimisi vabastamise taotlusele.