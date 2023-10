John Cleese: Monty Python oli esimene, kes tühistati

«Võib öelda, et olime tühistamiskultuuri varajased sihtmärgid,» ütles Cleese ajalehele The Sunday Times. «Inimestele ei meeldi, kui nende hinnalisi ideid torgitakse või kahtluse alla seatakse. Meile kõigile meeldib elada oma suletud mõttesüsteemides, olla ümbritsetud inimestest, kes mõtlevad natuke nagu meie. Nii juhtub ka internetis. Sellepärast on komöödia tänapäeval veelgi olulisem viis nende mullide torkimiseks, avamiseks ja värske õhu sisselaskmiseks. See on hea meile kõigile. Probleem on selles, et tipptasemel komöödia muutub keeruliseks, kui nali, mis rikub kellegi ideed heast maitsest, tähendab, et koomik tühistatakse. See õõnestab loomingulist impulssi,» sõnas koomik saates.

Küsimusele, kas 1970. ja 1980. aastatel talle edu toonud komöödia, mille poolest ta kuulus on, töötaks ka tänapäeval, vastas Cleese: «Loovuse trikk seisneb selles, et mõista, et see pole talent, see on meelelaad. Sa pead pääsema hirmust ja kahtlustest. Peate olema mängulised ja uudishimulikud, et leida seoseid ja nihutada piire. Tühistamiskultuur kipub muutma inimesed oma mõtlemises vähem laiaulatuslikuks, sõnasõnalisemaks. Raskem on luua naljakaid – või intellektuaalselt huvitavaid – assotsiatsioone. Kultuurilises mõttes on see ohtlik. Ma olen nii vana, et ma ei viitsi tühistada. Kuid noore mehena, alustades, võib see olla teisiti.»