Räägib nagu masin ⟩ Schwarzenegger oleks peaaegu aktsendist ilma jäänud

Sest selgus, et just see, mida peeti Schwarzeneggeri näitlejakarjääri suurimaks takistuseks, saab tegelikult tema suurimaks eeliseks. «James Cameron ütles, et see, mis pani Terminaatori tööle ja mis selle edukaks tegi, on see, et Schwarzenegger räägib nagu masin,» ütles Schwarzenegger.