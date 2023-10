Ingmar Jõela on lavastajana hoos. «Giselle» endises Tallinna Vaba Lava saalis. «Circum Absurdum» Nobeli saalis. Kui «Giselle» on lavastus, kus tants on üks vahenditest tuntud loo uues vormis edasi andmiseks, siis «Circum Absurdum», millest järgnevalt juttu, on raju meelelahutuslik tulevärk, kus rida etteasteid on traageldatud Jõela kui ringmaster’i jutustusega.