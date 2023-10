VAIMNE TUGI PUUDUB ⟩ Netflixi menuseriaali näitleja süüdistab platvormi hoolimatuses

Seriaalis «Bridgerton» Marina Thompsonit kehastanud Ruby Barker avaldas, et voogedastushiid Netflix ei paku vaimse tervise kriiside ajal tuge. Ruby Barker sõnas, et tema vaimne tervis halvenes, kui ta filmis hittsaate esimest hooaega 2019. aastal.

Barker ütles, et tema esimene vaimse tervisega seotud kriis leidis aset 2019. aastal pärast seda, kui ta lõpetas «Bridgertoni» 1. hooaja filmimise; teine 2022. aastal. Näitleja sõnul ei saanud ta Netflixilt toetust.

«Mitte ükski inimene Netflixist ega ükski inimene Shondalandist pole minuga isegi ühendust võtnud ega meili saatnud, et küsida, kas minuga on kõik korras või kas nad saaksid mind kuidagi aidata,» ütles Barker intervjuus Oxfordi ülikooli LOAF Podcastis (The Daily Beasti kaudu). «Mitte keegi.»