«Sõprade» staarid mälestavad varalahkunud Matthew Perryt: me oleme löödud

Kümme aastat järjest koos Perryga «Sõprades» mänginud Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ja David Schwimmer ütlesid ajakirjale People: «Me oleme täiesti löödud Matthew kaotamisest. Me olime enamat kui lihtsalt näitlejad ühes sarjas. Oleme perekond. Nii palju on öelda, aga praegu tahaksime hetke, et leinata ja seda uskumatut kaotust seedida. Aja möödudes ütleme rohkemat, kui me selleks valmis oleme. Praeguseks tunneme kaasa ja saadame armastust Matty perele, tema sõpradele ja kõigile, kes teda maailmas armastasid.»