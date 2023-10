Jaapanis eraldavad paljud noored end maailmast ära, keeldudes toast lahkuma. See nähtus on jõudnud ka Euroopasse

Sõltumatu Tantsu Lava võõrustab programmi «Moving Identities» raames Belgia tantsukunstnike truppi KAIHO, kelle uurimisprojekt «AVoid» keskendub Jaapani sotsiaalsele nähtusele hikikomori, mis on jõudnud ka Euroopasse, olgugi et sellest veel laiemalt ei räägita. Mida see täpsemalt endast kujutab?