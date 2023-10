Robert De Niro võitleb kohtus endise assistendiga: ega ma tal põrandat pesta käskinud!

Graham Chase Robinsoni sõnul maksis 80-aastane De Niro talle lubatust vähem palka, tegi seksistlikke märkusi ja määras talle «stereotüüpseid naiste ülesandeid», mis assistendina ei olnud tema ametikoha väärilised. Tunnistajapinki istunud De Niro nimetas kõiki süüdistusi jamajutuks, kuid ajakirjanikud on juba öelnud, et tunnistades oli filmistaar pahur.

De Niro on omakorda kohtusse kaevanud Graham Chase Robinsoni, kes tema alluvuses aastaid töötas. Mõlemat poolt kuulatakse New Yorgi kohtus, see võib kesta kuni kaks nädalat. De Niro pidi täna andma vastuseid väidetele, et ta nõudis Robinsonilt, et naine oleks igal hetkel kättesaadav ja teeks kõike, mida vaja.