Kes ikkagi oli süüdi laululooja Raimond Valgre surmas?

Lihtsustatult võib Valgre elukäiku vaadelda läbi tema kolme eluperioodi: 1930ndate päikseline Pärnu ja ilusad naised, II maailmasõja koledused ning sõjajärgne allakäigutrepp. Tandem Sander-Nuutre on loonud õnnestunult vaate seni teadaoleva fassaadi taha, kus selgelt eristuvad sõbrad ja kadetsejad, kus mängitakse topeltmängu ning tõmmatakse kavalalt nahk üle kõrvade. Tahtmatult paneb see mõtlema, kas tõesti on nii raske aktsepteerida, et keegi teine ongi milleski andekam ja parem? Miks järjekindlalt otsida vigu teises, selmet leida üles enda tugevused?