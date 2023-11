«Selle festivali üks partner on Cineuropa, mis on Euroopa liidu erialane väljaanne ja lisaks on filmifestivali juures Euroopa Liidu esinduse logo. Me oleme andnud õiguse Euroopa Liidule ja laadinud lingi üles ühisele platvormile, mis võimaldab erinevatel Euroopa festivalidel meie filmi näitamiseks alla laadida, aga need koodid on salastatud ja seega on alati küsitud nõusolekut, kas filmi tohib näidata. Ma ei tea, et me oleksime loa andnud või et keegi oleks meid üldse teavitanud sellest, et filmi võidakse Venemaal näidata,» sõnas Sildos Postimehele antud kommentaaris.