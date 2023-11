Ave Mattheus ⟩ Hüvasti, mitmekülgne ja unustamatu Jaan Rannap

Et kõik ausalt ära rääkida, nagu oli, pean alustama sellest, et kui tuli kurb teade eesti lastekirjanduse grand old man’i Jaan Rannapi lahkumisest, meenus mulle tema 2004. aastal ilmunud lastejutt «Nelja nimega koer», kirjutab lastekirjanduse uurija Ave Mattheus järelehüüdena Jaan Rannapile.