VÄLJA VIHASTATUD ⟩ Näitleja Scarlett Johansson pöördub tehisintellekti vastu kohtusse

38-aastase Johanssoni esindajad kinnitasid väljaandele Variety, et Johansson ei esinda mingil kujul rakenduse loonud ettevõtet ning pärast 22 sekundit kestva reklaami ilmumist X platvormile on appi võetud õiguslikud meetmed. «Me ei suhtu sellistesse asjadesse kergelt. Nagu sellistel puhkudel ikka, lahendame selle õiguslike abinõudega, mis meile saadaval on,» ütles Johanssoni advokaat Kevin Yorn. Reklaam on nüüdseks ka maha võetud.

Reklaam algab sellega, et Johansson on Marveli filmi «Must Lesk» võtetel (kus Johansson kehastas nimitegelast) ning küsib: «Kuidas läheb? Siin Scarlett ja ma tahan, et te minuga tuleksite...». Siis näeme reklaamis tehisintellektiga loodud pilte Johanssonist, mis on hirmsasti tema moodi, kuid mitte päriselt tema. Näitlejat imiteeriv hääl ütleb, et rakendusega on võimalik luua tekstiga pilte ning isegi AI-videosid.