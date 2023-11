MEENUTUS ⟩ Urmas Alenderi sünniaastapäevaks valmib eestlastele eriline kingitus

«Alenderit on õigusega nimetatud meheks, kes pani mõjuka aluse rockmuusika veenvale esitamisele eesti keeles. Folklauljana teatakse Alendrit kindlasti vähem. 1970. aastate teisest poolest esines ta küll regulaarselt erinevatel folkmuusikafestivalidel, ent tema sedalaadi palu raadios kuigivõrd ei mängitud,» tutvustab Vaiguviiul laulja muusikalist pärandit. «Helikandjatele hakkas tema soololooming jõudma alles 1990. aastate algul, mil ilmus koostöös ansambliga Data kassett «Vana kloun» (1992), akustiline «Hingelind» ning Ricky Deliniga kahasse tehtud inglisekeelne album «Wasted Years» (mõlemad 1995).»

Laiemalt hakkas Alenderi akustilise folkmuusika salvestuste ulatus teatavaks saama kaheplaadilise CD-kogumikuga «Kogutud teosed» (2000). Ometi oli õnneliku juhuse läbi tema helilintidele talletatud soolomuusikat säilinud 18–19 tundi.

Kogumikult «Urmas Alender» leiab kuue plaadi jagu muusikat Foto: Vaiguviiul

Et Urmas Alenderi loomingut senisest suuremas mahus kuulajaile kättesaadavaks teha, koostas Vaiguviiul koostöös Yoko Alendriga kogumiku, kus on valdavalt senini tudmata laulud, neist lugudest aga, mis on varasemailt kogumikelt või albumeilt tuttavad, on siin esindatud senikuulmata versioonid.

Kogumikul on heliplaatidele «Haldjasaar» ning «Merelaul» on valitud palad, mis on kirjutatud aastail 1973–1979 ning salvestatud 1975–1979. Plaadilt «Tuli» leiab esindusliku valimiku Urmas Alenderi 1980. aastate esimesel poolel kirjutatud ja salvestatud lauludest, kus hakkavad üha enam eluõigust saama tema enda tekstide viisistused.

Kogumiku neljandale helikandjale «Võõras linnas» on koondatud 1988. ja 1989. aasta looming, mille tonaalsused ilmestavad mitmeti toonaste ühiskondlike muutuste kaksipidisust.

Heliplaat «Eesti – mu kodu» kätkeb endas ajalises mõttes laiemat valikut (1982–1991) Urmas Alendri lauludest, mis käsitlevad tema jaoks olulisi Eestiga seotud teemasid päris mitme erineva nurga alt – nii kodumaal kui juba võõrsil olles.

Viimane plaat «Valguse poole» on täis üllatusi. Sellele on pressitud Urmas Alenderi loometeed silmas pidades pisut haruldasemates stiilides kirjutatud ja esitatud palad – on nii kantrit, bluusi kui elektroonilisi katsetusi. Intrigeerivalt kõlavad kahtlemata ka 1988. ja 1989. aastal salvestatud võõrkeelsed palad.