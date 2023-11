The Beatles andis täna välja uue laulu «Now and Then», olgugi et 60ndate kuulsaimast nelikust on veel elus vaid Paul McCartney ja Ringo Starr. Selle laulu ajalugu ulatub tegelikult 1978. aastasse, sest just siis hakkas John Lennon seda kirjutama. Tehisintellekti abiga sai see valmis aga alles eelmisel aastal ning sellel kuuleb mängimas kõiki Beatlesi liikmeid. Kuula allpool laulu!