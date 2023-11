«Kremli võlur» tõestab, et ilukirjanduse ja poliitilise belletristika piirimail on võimalik kirjutada nii, et see mõlema žanri austajaile korda läheb, kirjutab toimetaja Andres Herkel romaanist, mille peategelases on paljud ära tundnud Venemaa presidendi endise nõuniku.