NÄDALA RAAMAT ⟩ Viivi Luige ülestunnistus

«Onu seisis kaarakna taustal. Kauge merevaate ees. Seal akna taustal ta avaski raamatu, mis oli just valmis saanud. See oli Viivi luuletus «Ülestunnistus». Lõigatud linooli, viies eksemplaris. Viivile oli see suureks auks. On tänini. Teda üllatas, et Juhan oli tahtnud talle teha üllatuse. Tagasiteel kirjeldas Juhan, mida ta oli näinud, kui Viivi ja onu akna taustal raamatut vaatasid. Ta oli näinud musti siluette. Varjuteatrit.» (lk 40, 41)