NÄDALA PLAAT ⟩ Veerevatele kividele sammalt ei kasvagi

The Rolling Stones 2023 ehk Ronnie Wood (vasakult), Mick Jagger ja Keith Richards New Yorgi tänavatel.

The Rolling Stones 2023 ehk Mick Jagger (80), Keith Richards (79) ja trioks kahanenud bändi pesamuna Ronnie Wood (76) on muidugi tähelepanuväärne juba oma maine, entusiasmi, vitaalsuse ja muidugi ea poolest, kuigi eks siingi on neil rekorditeni veel pikk tee käia.