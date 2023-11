NÄDALA SARI ⟩ Ega siis sama «Õnne» sisse kaks korda astuda saa

«Õnne» suudab pikast east hoolimata üllatusi pakkuda. Avastasin, et «Õnnet» on parem kuulata kui vaadata. Kui seda kõike kuuldemängu vormis vastu võtta, siis pikad staatilised dialoogid, millest «Õnne» enamasti koosneb, enam üldse ei häirigi. Vastupidi, draamat tekib nagu juurde! On teada, et kinnisilmi muusika kuulamine muudab muusika eriti suureks, võimsaks ja kõikjalviibivaks. «Õnne» ilma pildita annab sama efekti.