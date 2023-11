Kui nüüd keegi proovib mõne otsingumootori abil endale kiirkorras selgeks teha, kes on Taylor Swift, siis seda teed pole mõtet liikuda. Veebis on ilmselt miljoneid artikleid, mis kajastavad iga tema sammu ja nendesse kildudesse võib ära uppuda, ilma et suurt targemaks saaks. Siiski on mõned mainimisväärt asjaolud, mis väärivad mitmes plaanis esile tõstmist.