«Idee ei tõukunud soovist anda materjalidele uus elu. Mul oli soov mängida, tunda end lõbusalt ja loovalt, olla hetkes, nautida, võtta sõõme sellelt vabaduse tundelt. Mõtete jada sai alguse klaasist, kuid on arenenud omasoodu täiesti uudsel viisil kui minu senises praktikas,» selgitab Kateriin Rikken, kes on õppinud klaasikunsti Eesti Kunstiakadeemias (EKA) ja Det Kongelide Akademi’s (Kuninglikus Akadeemias) Taanis. Ta on töötanud Rootsi, Taani ja Norra klaasistuudiotes ning aastast 2010 omanimelises klaasistuudios.