Nõnda kaotab hooliv ja püüdlik õpetaja, kellel oli loo alguses klass selgelt tema käpa all, samm-sammult kontrolli oma õpilaste, nende lapsevanemate, teiste õpetajate ja lõpuks ka iseenda üle. Maailmat paremaks muutes – või vähemasti arvates, et ta seda teeb – kaevab ta endale augu, millest on lootusetu välja ronida, lükates samal ajal uppi ka teiste saatused.