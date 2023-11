New Yorgi ülemkohtus on esitanud Aerosmithi laulja Steven Tyleri vastu hagi naine nimega Jeanne Bellino, kelle sõnul seksuaalselt ründas Tyler teda 1975. aastal kahel korral, kui Bellino oli kõigest 17-aastane. See pole Tyleri jaoks esimene selline süüdistus.