Vanemuise kontserdimaja tähistab 25. sünnipäeva eriti suurejooneliselt

«Vanemuise kontserdimaja on kuulunud Eesti Kontserdi ühtehoidvasse perekonda juba veerandsada aastat. Need aastad on olnud mitmekülgsed ning nad on pakkunud rohkeid väljakutseid. Pikaajalise hea töö tulemusena on Vanemuise kontserdimajast kujunenud praeguseks Lõuna-Eesti kultuuri- ja muusikaelu kese, mis pakub kauneid elamusi ka kõige nõudlikumale maitsele. Lubame, et pakume kuulajatele imelisi kontserdielamusi ka järgnevatel aastakümnetel,» ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.