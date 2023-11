Asi ametlik: Sting tuleb Tartusse esinema

Sting toob Tartus publikuni kõik muusiku armastatud hitid, sealhulgas ka The Police’i ajastusse jäävad palad. Kontserdil kuuleb ajatuid hitte, sealhulgas klassikuid nagu «Fields of Gold», «Roxanne», «Every Breath You Take», «Message in a Bottle» ja suurt hulka teisi armastatud lugusid. Sting tuleb Tartus lavale koos rokkansambliga.