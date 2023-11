KALLID SÕNAD ⟩ Bowie hittide laulutekstid lähevad oksjonil röögatu summa eest müüki

Need laulud salvestas Bowie oma 1972. aasta albumile «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars», mida paljud peavad tänini Bowie paremaks. Kummagi laulu sõnad on kirjutatud ühele A4 paberile, millel Bowie on ka osad sõnad maha tõmmanud ja parandusi teinud. Ligi viiskümmend aastat vanade laulude tekstide väärtuseks on hinnatud 100 000 naela ehk peaaegu 116 000 eurot.