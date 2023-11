GALERII ⟩ Varjatud seksuaalkuriteod Eestis: Sass Henno esitles häirivat uut raamatut

«Mu uus kriminaalromaan «Vanaema» heidab valgust tänapäeva Eesti varjukülgedele, kus laiub lahendamata seksuaalkuritegude paradiis,» selgitab Henno. «Selle väite aluseks on Norstati ja Eesti Uuringukeskuse poolt 2020-2021 läbiviidud väärkohtlemise uuringud, mille küsitlused näitavad selgelt, et meil on kümneid tuhandeid seksuaalkuritegude ohvreid, keda ühiskond märgata ei taha. Ja meil on ka kümneid tuhandeid toimepanijaid, kes enamuse hoiakute tõttu segamatult uusi kuritegusid saavad sooritada.»