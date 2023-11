Renessanssmees Andrew Lawrence-King lõimib Eestis eliitmuusikuid

«Dirigent on oma olemuselt autokraat, mis mingis kontekstis – eriti hilisema muusika puhul – ei ole ilmtingimata paha,» selgitab Tallinna Barokkorkestri mänedžer Taavi-Mats Utt. «Aga kapellmeister hoolitseb selle eest, et inimesed mängiksid koos ja et ühtlasi säiliks nende muusikaline isikupära. Andrew Lawrence-King on renessanssinimene, ta teeb erinevaid asju ja need tegevused toetavad üksteist. Ta tegeleb vanade võitluskunstidega. Ja ka vanade žestidega – igal žestil olid omad tähendused. Ja tai chi`ga. See kõik on liikumine, ja liikumine on ka muusikas ülitähtis.»