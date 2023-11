PÖFF 2023 ⟩ Aki Kaurismäki võimatu argine armastuslugu

«Langenud lehed» kuulub Kaurismäe kaheksakümnendatel alanud töölisfilmide seeriasse: «Varjud paradiisis», «Ariel» ja «Tuletikuvabriku tüdruk». Viimane on saanud kurikuulsaks eriliselt vähese dialoogi kasutamisega. «Tuletikuvabriku tüdrukut» jääb saatma lootusetu masendus ja argielu nõiaringist väljapääsmatus. Nüüd, enam kui kolmkümmend aastat hiljem on lihtsa inimese nõiaring alles, kuid siiski on lootus. Lootus mitte muinasjutu võtmes, vaid lootus, et elu võib muutuda talutavaks ja äkki on kuskil isegi teatud helgus ja tulevik.

Alma Pöysti Ansana ja Jussi Vatanen Holappana teevad superrollid – vallandatud kauplusetöötaja ja joodik-ehitaja õhkõrn võimatuse piire kompav armastuslugu tekitab mitmeid küsimusi. Näiteks, et kui soomlastel ongi partneri leidmine niivõrd keeruline, siis kuidas nad veel välja pole surnud. Võimatu armulugu võiks kanda kogu filmi pinget, ometigi on hoopis suurem pinge jälgida mõlema tegelase võitlust iseenda sisemiste stereotüüpide ja ise endale loodud nõiaringidega. «Miks sa jood?» «Joon, sest on masendus.» «Miks on masendus?» «Deprekas on sellepärast, et joon.»