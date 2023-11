PÖFF 2023 ⟩ Julmad mängud viie kilomeetri kõrgusel

Filmi süžee on lihtsakoeline, isegi sirgjooneline. Lisaks eksootilisele mägiküla eluolule on filmi väärtuseks uhked kaadrid majesteetlikust loodusest ja selle maailma üksildasemaks kassiks kutsutavad tippkiskja elust ja suhetest külaelanikega. Boonusena on huvitav jälgida tiibetlaste omavahelise suhtluse dünaamikat ja Jinpa järjest kiledamaks muutuvat häält kui ülima intensiivsusega jutustab mitmendat korda järjest, kuidas lumeleopard tema üheks oinast maha murdis. Lumeleopard tappis rohkem oinaid kui süüa jaksas lihtsalt sellepärast, et ta suudab. Samuti võinuks Jinpa looma tappa.