Aga jah, Toikka/Kivirähki sümpaatia on nende tegelaste juures, kes elavad oma igapäevast elu. Juuditi sõbratar Susanna on justkui tüdruk naabermajast. Ta ei saa ju olla tavaline, kui ta on linnakese tähtsaima usumehe tütar. Kivirähki/Toikka käsitluses muutub ta aga selliseks igapäevaseks. Lavastaja ja näitekirjaniku sümpaatia teeb temast siiski lõpuks lavastuse kõige vägevama tegelase. Mari Anton teeb huvitava rolli, selles on usutavust ja kirge. Tema on see, kes panetunud meeste poolt paika pandud vana maailmakorra talasid laval kõigutab. Tema energia on see, mis paneb kõiges olemasolevas, ennekõike hirmutavas patriarhaadis kahtlema.