Philip Ridley näidend «Tender Napalm» («Hell häving») VAT Teatris oleks võinud ja oleks pidanud õnnestuma. Kaks näitlejat – Henessi Schmidt ja Pääru Oja – on ilmselt parimad näidendi tegelaste kehastajad, keda Eestist leida. Kõik on justkui meisterlik, kaasa arvatud see, et võetakse riidest ilusasti lahti, pannakse riidesse, Pääru Oja püksid jäävad küll jalga, erinevalt Gert Raudsepast «Juuditis», aga traagiliselt õnnetuks kasvanud suhtelugu kulgeb ilusasti nagu või sees tagant ettepoole.