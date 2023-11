Mida Aare Toikka armastab?

VAT Teatri omaniku ja juhina armastab Toikka tehnoloogiat – järjest on tulnud näitemänge, kus vaatajatel tuleb võtta taskust nutitelefon. See pole maailmas midagi uut, aga Eestis on veel tundmatu.

Aga kui tulla tagasi loetletud nelja lavastuse juurde, siis need on traditsiooniline psühholoogiline sõnateater, näitlejad elavad vaataja ees läbi ja välja oma tegelase hinge. Realism ei ole Toikka tee, aga unenäolisus samuti mitte. Toikka teerada on modernsus, ehkki võttes arvesse, selle sõnaga tähistatakse vist peamiselt postdramaatilisi lavastusi, võiks öelda, et Toikka rada on tänapäevane realism. Toikka psühholoogiline realism on tihti koomiline, sest neljast nimetatud lavastusest kolme näidendi autor või dramaturg on Andrus Kivirähk.