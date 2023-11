Aare Toikka lavastatud, Andrus Kivirähki dramatiseeritud «Mäeküla piimamees» on aga Endla teatri laval komöödiana, tegijad on hoolikalt mõõtnud, et mäng jandiks kätte ära ei läheks. Tegelikult võiks istuda saalis ka kordagi naermata, sest traagiline tagapõhi püsib näitlejail meeles ka neil hetkil, mil saal rõkkab naerust.