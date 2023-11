ARVUSTUS ⟩ Kui müütide vägi heliseb hinges

MacMillan annab Eesti muusika sõbra mõõdu välja küll. Neid, kes siia vahetevahel kaugelt esinema sõidavad ja lahkudes Eesti kohta mõne heakskiitva sõna poetavad, on ju teisigi. Kui aga MacMillan väidab, et Eesti muusika talle korda läheb, on see enamat kui lihtsalt komplimendi tagasi põrgatamine. MacMillani juttu võib uskuda, sest MacMillan ei tee tühje sõnu ega kirjuta tühja muusikat.