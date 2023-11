ŠOKK ⟩ Armastatud Briti bändi laulja suri vaid 26-aastaselt

Bänd The Night Café andis oma ninamehe surmast teada Instagrami vahendusel. «Me peame suure kurvastusega teatama oma parima sõbra Seani lahkumisest. Valu, mida praegu tunneme, ei saa sõnadesse panna. Üritame seda kõike veel läbi seedida. Soovime, et kõik austaksid praegu Seani perekonna ja sõprade vajadust privaatsuse järele sel raskel ajal,» on postituses kirjas. «Sean oli rohkemat kui lihtsalt bändikaaslane. Ta oli meie parim sõber juba lapsepõlvest. Meil on nii palju ühiseid mälestusi ka ajast, kui me polnud veel bändi tegema hakanud. Koos mängides lõime veel rohkemgi uusi mälestusi ja saavutasime asju, millest me oleks omal ajal osanud ainult unistada. Seani mälestus elab igavesti meie südametes ning muusikas, mida ta kogu maailmaga jagas.»