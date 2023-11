Indrek Kasela korraldab festivali, kus «Õllepruulija» laulmine on keelatud

Kasela sellisesse võimalusse ei usu ja meenutab, kuidas kunsti vahel on Eestis varemgi pidutsetud. On toimunud Kumu reivid ja Fotografiska üritused. Ka on tal öelda hea sõna Fotografiskas hiljuti Toomas Volkmanni näituse «täis minevik» puhul toimunud Vibe’i tondi taaselustamise kohta. «See 90ndate põlvkond ikka oskab pidutseda,» mõtiskleb Kasela. Ma pakun välja, et ehk putitati ennast üheks korraks üles. «Ei, ei, neil on see pidutsemine kehamälus sees.» Ka Shoplifterile olevat meeldinud mõte sellest, et tema teoste vahel hakatakse pidutsema.

Idee Artoberiks saabuski Kaselale tänavusel Oktoberfestil. Ehkki paljureisinud ja ütleks isegi et jet-set-elustiiliga mees, käis ta sel ikoonilisel üritusel esimest korda. Ja oli üllatunud. Festivaliliste hulgas domineerisid naised ja turistid. Joodi palju hoopis veini ja muid jooke. Õlut küll muidugi ka. Mõni pikema staažiga ja konservatiivsem festivalisõber võiks muidugi selle peale öelda, et Oktoberfest pole enam see, on n-ö sellout. Oktoberfesti raames toimub ka hinnatud start-up-rahva üritus Bits and Pretzels Founders Festival, kus seekord astusid teiste hulgas üles Michelle Obama ja Taavet Hindrikus. Michelle Obamale maksti esinemise eest 700 000 eurot, loen ajakirjandusest.

Ööelulise tühiku täide