ARVI SIIA 85. SÜNNIAASTAPÄEV ⟩ Need Vennaskonna laulud sepistasid tema luuletusi surematuks

«Asfalt»

Uneleva saksofoniga algav «Asfalt» on vaieldamatult üks Vennaskonna parimaid laule, mis kinnitab Eesti biitnikuks ristitud Arvi Siia oskust maalida Jack Kerouaci laadis olustikukirjeldusi, kus peategelasteks on pealtnäha lõputule päikeselisele teekonnale suundunud noored: «Nii su suurtes ja tõsistes silmades / nagu tagasivaatepeeglis / näen ma suviselt tolmuseid linnu, kus / meid ei olegi tundnud vist keegi...». See laul ilmus albumil «Ma armastan Ameerikat».