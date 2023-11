Nõnda sündis ja suri eestlaste vaba mõttevahetuse organ Soomes

««Malevlane» tahab olla Soomes ja naabermaades viibivate eestlaste, eriti aga Eesti vabatahtlike rindemeeste ajaleheks. Sellisena on ta sihiks olla vabaks eestlaste mõttevahetuse organiks, aidates kaasa eestlaste võitlusmoraali tugevdamisele ja rahvustunde tõstmisele, et saavutada kõikide rahvuslike eestlaste ühist sihti – Eesti iseseisvuse taastamist. Ühtlasi on «Malevlane» erapooletuks informatsioonivahendiks välismaiste ja kodumaiste sündmuste alal. Eriti tahab ta eestlasi tutvustada Soome Vabariigiga, tema ajalooga, soome kultuuriga ning Soome aktuaalsete päevasündmustega. «Malevlane» tahab kõigiti aidata kaasa soome ja eesti vennasrahvaste vastastikkuseks tutvumiseks ja lähenemiseks.»